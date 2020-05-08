Тайсон: Я поважаю Ломаченка - він справжній звір

Український боксер Василь Ломаченко разом з Ф'юрі, Вайлдером, Руїсом, Девісом належить до списку гідних боксерів.

Про це заявив легендарний Майк Тайсон.

"Я поважаю Тайсона Ф'юрі, Деонтея Вайлдера, всіх цих хлопців. А ще Енді Руїса. Ще я поважаю Ломаченка - він справжній звір і майстер. Він немов танцює.

Я б також виділив Джервонту Девіса. Зараз є багато гідних боксерів", - сказав Тайсон.