Тайсон: Я поважаю Ломаченка - він справжній звір

Джерело - Hotboxin.
Український боксер Василь Ломаченко разом з Ф'юрі, Вайлдером, Руїсом, Девісом належить до списку гідних боксерів.
Про це заявив легендарний Майк Тайсон.
"Я поважаю Тайсона Ф'юрі, Деонтея Вайлдера, всіх цих хлопців. А ще Енді Руїса. Ще я поважаю Ломаченка - він справжній звір і майстер. Він немов танцює.
Я б також виділив Джервонту Девіса. Зараз є багато гідних боксерів", - сказав Тайсон.
Раніше, Усик і Ломаченко були включені в базу даних сайту Миротворець.
Нагадаємо, Тайсону пообіцяли мільйон доларів за повернення на ринг.