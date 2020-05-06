Промоутера боксера Василя Ломаченка Боб Арум зруйнував індустрію боксу.

Про це розповів президент UFC Дейна Вайт.

"Думаю зараз вже усі розуміють, що Боб Арум ідіот. Цей хлопець розповідає про мене та UFC вже 20 років. Він банкрут. Звичайно, він не хоче проведення боїв, оскільки сам не в змозі організувати поєдинки. Він зайнятий своєю справою протягом усього життя, і він повністю знищив бізнес в індустрії боксу. Боб Арум, вітаю. Ти чудовий", - сказав Вайт.