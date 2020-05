Колишній тренер Мухаммеда Алі помер від коронавірусу

Колишній наставник легендарного боксера Мухаммеда Алі Джиммі Гленн помер від коронавірусу у віці 89 років.

Про це повідомляє Гевана Кейсі.

У квітні його відвезли в реанімацію Нью-Йорка, де його життя намагалися врятувати лікарі.

Будучи боксером, Гленн переміг в 14 боях і зазнав дві поразки. В цілому він присвятив цьому виду спорту понад 70 років. У 2012 році він був введений в Зал боксерської слави Нью-Йорка. В останні роки Гленн перебував на пенсії.

Мухаммед Алі шість разів визнавався кращим боксером року. У 1990 році він був внесений до міжнародного Зал слави боксу. Алі є спортсменом ХХ століття за версією журналу Sports Illustrated і спортивної персоною століття за версією ВВС.

The legendary Jimmy Glenn has passed away aged 89. He had been in hospital after contracting the coronavirus. God, he’ll be badly missed. One of the great boxing figures, and owner of the greatest bar in the world, Jimmy’s Corner. Trips to New York won’t be the same without him. pic.twitter.com/53bMKRVUqb