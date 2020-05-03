Арум висловився про небажання Лопеса боксувати з Ломаченком без глядачів

У Теофімо Лопеса немає вибору боксувати проти Василя Ломаченка з уболівальниками або без.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"У мене відбулася розмова з Лопесом з цього приводу. Він дуже хороший хлопець, сильний боксер. Я сказав йому, що у нього немає вибору битися з уболівальниками або без. Ситуація зараз вкрай непроста. У Теофімо немає такого вибору, потрібно діяти відповідно до обставин.

Вибір полягає тільки в тому, хоче він боксувати чи ні. Лопес все зрозумів, це помітно по його наступним інтерв'ю. Він знає, що може виникнути необхідність проводити поєдинок і без глядачів", - розповів Арум.