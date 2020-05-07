Тайсону запропонували бої з братами Кличками

53-річному Майку Тайсону, який зараз серйозно розглядає можливість повернення в бокс, варто було б провести бої з братами Кличками.

Про це заявив колишній боксер Шеннон Бріггс.

"Я спілкувався з Майком і ми обговорювали одну ідею. Якщо ми зможемо її реалізувати, то це трапиться. Нам потрібно об'єднатися в команди - Майк Тайсон і Шеннон Бріггс проти братів Кличків.

Якщо що, одного з їх може замінити Девід Хей. Це буде командний бій. На зразок тих, які ви дивитеся в рестлінгу". - зазначив Бріггс.