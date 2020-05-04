 Де Ла Хойя: Тайсон може нокаутувати будь-якого сучасного суперваговика | Бокс | Champion.com.ua
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Де Ла Хойя: Тайсон може нокаутувати будь-якого сучасного суперваговика

Сьогодні 20:10 1050 0
Американцеві варто взяти участь не тільки у виставкових боях
Де Ла Хойя: Тайсон може нокаутувати будь-якого сучасного суперваговика
#Де Ла Хойя, #Тайсон

Джерело - The Sun.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя підтримує бажання легендарного боксера Майка Тайсона провести пару показових боїв.

Про це заявив промоутер.

"Я впевнений, що якщо Майк Тайсон підготується до 12-раундового поєдинку, він прямо зараз зможе нокаутувати будь-якого суперважкоатлета", - зазначив Де Ла Хойя.

Нагадаємо, що 53-річний Тайсон - колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі. За професійну боксерську кар'єру Майк провів 58 боїв, здобувши 50 перемог і шість разів зазнавши поразки.

Раніше, американський чемпіон відмовляє Тайсона від повернення на ринг.

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