Американський чемпіон відмовляє Тайсона від повернення на ринг

Джерело - Vring.
Видатному боксеру Майку Тайсону не варто повертатися, адже більше немає чого доводити на рингу.
Про це заявив легендарний боксер Джордж Форман.
"Він і так зробив для боксу багато реально великих справ. Йому нічого більше доводити. Він і так боєць з Міжнародного залу боксерської слави. Він і так був неймовірним панчером", - сказав Форман.
53-річний Майк Тайсон востаннє виходив на ринг у 2005 році. Загалом на професійному рингу він провів 56 боїв, здобув 50 перемог та зазнав шести поразок.
Раніше, Тайсон повідомив про готовність повернутися на ринг.
Нагадаємо, Форман відмовляє Кличка повертатися у ринг.