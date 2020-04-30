Американський чемпіон відмовляє Тайсона від повернення на ринг

Тайсону не варто повертатися на ринг

Джерело - Vring.

Видатному боксеру Майку Тайсону не варто повертатися, адже більше немає чого доводити на рингу.

Про це заявив легендарний боксер Джордж Форман.

"Він і так зробив для боксу багато реально великих справ. Йому нічого більше доводити. Він і так боєць з Міжнародного залу боксерської слави. Він і так був неймовірним панчером", - сказав Форман.

53-річний Майк Тайсон востаннє виходив на ринг у 2005 році. Загалом на професійному рингу він провів 56 боїв, здобув 50 перемог та зазнав шести поразок.

Раніше, Тайсон повідомив про готовність повернутися на ринг.

Нагадаємо, Форман відмовляє Кличка повертатися у ринг.