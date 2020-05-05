Кличко працював спаринг-партнером Усика

Ексчемпіон світу Володимир Кличко допомагає Олександру Усику (17-0, 13 КО) готуватися до бою проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Бій Олександра з Дереком Чісорою дасть відповідь на багато питань. До цього поєдинку Саша готовий. Я завжди підтримую Олександра. Навіть працював у нього спаринг-партнером. Останній раз спарингували кілька місяців тому.

Чи будуть спаринги в рамках підготовки Усика до бою з Чісорою? За антропометричними даними я не сильно схожий на Дерека Чісору. Але в якості розминки завжди готовий допомагати Саші. З великим задоволенням. І абсолютно безкоштовно", - розповів Кличко.