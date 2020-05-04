Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина

Український боксер Іван Редкач закликав промоутера Олександра Красюка вигнати з команди Олександра Усика тренера та менеджера Сергія Лапіна.

Про це розповів боксер у Facebook.

"Доброго ранку, Саша! Скажи, будь ласка, як ти міг допустити сепаратиста в команду Саші Усика, він же як маріонетка - і нашим, і вашим, де треба - українець, де потрібно - росіянин, при цьому тягне прикол і обзиває "тупим" самого Віталія Володимировича Кличко - легенду світового боксу, ікону боксу і чинного мера Києва. Прийми заходи, щоб покинув територію країни цей психолог-тренер", - написав Редкач.