Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон готується до повернення на ринг.

Про це заявив сам легендарний американець.

"Я вже тиждень тренуюся, працюю на лапах. Що можу сказати, досить важко відновлювати кондиції: всі м'язи забиті, тіло прямо болить від роботи на лапах. Так, я тренуюся, намагаюся повернутися на ринг, і, думаю, що знову проведу якийсь виставковий поєдинок або типу того. Я ходжу в зал, щоб набрати форму і провести пару показових боїв в рамках благодійного заходу. Мені цікаві подібні заходи, там можна зібрати кошти для надання допомоги бездомним і всяким мазафакер, постраждалим від наркоти, - таким як я", - заначив Тайсон.