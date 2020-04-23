Форман бажає зберегти свій рекорд

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 KO) не повинен повертатися у ринг тільки заради того, щоб побити рекорд Джорджа Формана.

Про це заявив сам Форман.

"Навіщо йому знову бокс? Це мало б сенс, якби він дійсно мав потребу в грошах. І якщо у нього все добре з фінансової точки зору, я б порадив не повертатися на ринг ", - сказав Форман.

Форману було 46 років, коли він втратив пояс чемпіона IBF за відмову від реваншу з Акселем Шульцем. Тому теоретично Кличко, щоб побити рекорд легендарного американця, мав би повернути собі такий титул не раніше другої половини 2022 року, що в нинішньому стані суперважкої ваги здається нереальним. Але, з іншого боку, хто вірив в перемогу Формана в 1994 році в бою проти Майкла Мурера.

Нагадаємо, Руїс закликав Джошуа провести третій бій.