Непереможний український боксер середньої ваги Сергій Богачук (17-0, 17 KO) може боксувати за іншою версією, але все-таки це буде WBC.

Про це заявив сам боксер.

"Після бою з Брансоном, за рейтингом WBC я став 14-й, а в рейтингу IBF - 10-й. У загальному рейтингу я наче на 22 місці.

Це через вашого суперника чи це робота промоутерів? Звичайно, робота промоутерів. Це величезна робота Тома Леффлера. Він працював і фізично, і фінансово це обійшлося йому дуже дорого. Зробити бій, все оплатити - це дуже велика робота.

Який може бути наступний крок? Над цим зараз працює Том Леффлер. Ми зайшли високо в рейтингах. Зараз ми вже майже в десятці і в наступних боях ми будемо рухатися далі. Будуть суперники веселіше, можна сказати. Я думаю, ще бої 3-4, і я вийду за реальний титул. Може, ми будемо боксувати за іншою версією, але я думаю, все-таки це буде WBC", - заявив Богачук.