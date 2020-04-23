Белью назвав боксерів, які поб'ють Усика

Британський боксер Тоні Белью оцінив перспективи українця Олександра Усика в суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Усик - чудовий боксер. Мене часто просять оцінити його перспективи в хевівейте. Що ж, давайте розберемося з цим питанням. На мій погляд, Усик переможе всіх боксерів, за винятком двох. Не думаю, що Олександр досить великий, щоб побити Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Його можуть перемогти тільки внаслідок розмірів.

Не зрозумійте мене неправильно. Я вважаю, що Усик добре себе проявить в бою з Джошуа, але в якийсь момент Ентоні добереться до нього, і доб'ється бажаного результату. Ф'юрі? Не думаю, що Тайсон дозволить Усику наблизитися до себе. Ф'юрі дуже великий", - вважає Белью.