Вайт назвав слабке місце Джошуа

Суперважковаговик Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) знає, як можна перемогти чемпіона світу за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це заявив сам британець.

"Джошуа вразливий для ударів в праву частину його голови. Це той самий удар, який він пропустив в першому бою з Енді Руїсом. Коли ти потрапляєш Джошуа в праву частину голови, з ним покінчено. Можливо, у нього є проблеми з вестибулярним апаратом або щось в цьому роді.

Може, люди навколо нього перехвалили Джошуа, інакше я не знаю, чому Ентоні підійшов до першого бою з Руїсом таким потужним. Він вийшов на ринг, ніби на прогулянку. Мовляв, зараз я розберуся з цим хлопцем і відправлюся додому. У другому бою Джошуа зробив саме те, що від нього вимагалося - перебоксував і переміг Руїса", - зазначив Вайт.