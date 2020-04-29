Дерек Чісора має шанси перемогти у бою проти Олександра Усика.

Про це розповів британський боксер Ділліан Вайт.

"Якщо Дерек Чісора мотивований і виходить битися, то він небезпечний для будь-кого. Крім того, що Дерек сильний фізично, так йому ще неважливо - виграє він, програє чи це буде нічия. У нього 10 поразок, але хлопець надалі в топах дивізіону.

Я вірю, що мотивований Чісора нокаутує Усика. Я говорю це, грунтуючись на своїх двох боях з Дереком. При цьому, перед другим поєдинком ми важили однаково", - розповів Вайт.