Кличко: Три роки тому я пожалів Джошуа

Володимир Кличко прокоментував бій з Ентоні Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко пригадав свій останній бій в кар’єрі проти Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це український боксер розповів у Тwitter.

"3 роки тому я дав Ентоні Джошуа перемогти. Пожалів цього малюка. Я жартую. Великий чемпіон, класичний поєдинок - ми обидва дуже виросли після цього бою. Спасибі фанатам, що підтримуєте нас", - написав Кличко.

3 years ago today, I let @anthonyfjoshua win. Felt sorry for the little guy, lol 😂. Joke. Great Champion, classic fight, we both grew tremendously since this match. Thanks fans for supporting both of us! #obsessed pic.twitter.com/3Qnk7tOS8s — Klitschko (@Klitschko) April 29, 2020

Нагадаємо, брати Клички ввійшли до ТОП-10 боксерів-суперважковаговиків за 50 років.