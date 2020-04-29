Брати Клички ввійшли до ТОП-10 боксерів-суперважковаговиків за 50 років

Джерело - iSport.ua.
Легендарні українські брати Клички потрапили в десятку кращих в суперважкому дивізіоні за останні 50 років.
Про це повідомляє CBS Sports.
Віталій і Володимир Кличко посіли відповідно 10-е і 8-е місця в рейтингу.
Очолив список знаменитий американський суперважкоатлет Мухаммед Алі. У десятці виявився і один боксер, який продовжує виступати, - на дев'ятій позиції розмістився британський чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.
ТОП-10:
1. Мухаммед Алі (США)
2. Ларрі Холмс (США)
3. Джордж Форман (США)
4. Джо Фрейзер (США)
5. Леннокс Льюїс (Велика Британія)
6. Евандер Холіфілд (США)
7. Майк Тайсон (США)
8 . Володимир Кличко (Україна)
9. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
10. Віталій Кличко (Україна).
Раніше, Кличко пропонував Маскаєву 3 мільйони доларів.