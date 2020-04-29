Брати Клички ввійшли до ТОП-10 боксерів-суперважковаговиків за 50 років

Алі очолив історичний рейтинг найкращих

Легендарні українські брати Клички потрапили в десятку кращих в суперважкому дивізіоні за останні 50 років.

Про це повідомляє CBS Sports.

Віталій і Володимир Кличко посіли відповідно 10-е і 8-е місця в рейтингу.

Очолив список знаменитий американський суперважкоатлет Мухаммед Алі. У десятці виявився і один боксер, який продовжує виступати, - на дев'ятій позиції розмістився британський чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

ТОП-10:

1. Мухаммед Алі (США)

2. Ларрі Холмс (США)

3. Джордж Форман (США)

4. Джо Фрейзер (США)

5. Леннокс Льюїс (Велика Британія)

6. Евандер Холіфілд (США)

7. Майк Тайсон (США)

8 . Володимир Кличко (Україна)

9. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

10. Віталій Кличко (Україна).

Раніше, Кличко пропонував Маскаєву 3 мільйони доларів.