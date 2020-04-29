Ексчемпіон у двох категоріях Тоні Белью дуже сумує за рингу, але, незважаючи на виклики Енді Руїса (33-2, 22 КО), він не має наміру відновлювати кар'єру.

Про це заявив британець.

"Я хочу битися весь час, я не буду брехати. Я б хотів, щоб кожен день у мене був запланований бій і бити когось по обличчю. Мені подобається битися, це змушує мурашки бігли по шкірі. Але я не можу цього зробити.

Вірите чи ні, але насправді я сумую за тим, як мене б'ють по обличчю.

З якою метою я міг би повернутися? Не знаю. Може, галас? Через думки про те, що я знову готуюся пройти через все це.

Мені подобається битися. Я завжди буду любити це: з народження до самої смерті. Я не думаю, що мій час минув. Але мені здається, що моє тіло знову зможе пройти 12 тижнів в тренувальному таборі", - розповів Беллью.