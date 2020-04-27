Голкіпер російського клубу розкритикував Путіна

Голкіпер російських Крильєв Совєтов Євген Фролов розкритикував бездіяльність російської влади.

Про це розповів сам футболіст

"Вимагай не вимагай, ми нічого не отримаємо, влада просто на нас заб'є. Заб'є і скаже: "Грошей немає, але ви тримайтеся". У них для себе гроші є. Для людей - нічого немає. Взяти Америку, Європу - у багатьох країнах допомагають своїм громадянам, допомагають бізнесу. У нас в Росії нічого цього немає.

Те, що говорить президент по телевізору - це все марнослів'я. Реальних справ ніяких немає. Коли президент Росії, національний лідер каже - зробити так-то, а по факту нічого не роблять, він або не лідер, або його не поважають. Або просто так це говорить по телевізору. Хочеться відкрити людям очі: все, що нам говорять по ТБ - зло. І в реальному житті все по-іншому", - сказав Фролов.