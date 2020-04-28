У минулому році Руїс замінив співвітчизника в бою з Ентоні

Американський суперважковаговик Джарелл Міллер зміг би перемогти Ентоні Джошуа в очному бою.

Про це заявив сам боксер.

"Я б просто упакував Джошуа. Я відлупцював би його так сильно, що він в мою сторону перестав би дивитися. Мало хто в курсі, але Енді Руїс попросив мене спарингувати з ним. Руїс - низький і пухкий, але у нього швидкі руки, він бойовий хлопець. Якби Джошуа бився зі мною, то я б побив його ще сильніше, ніж Руїс", - зазначив Міллер.

Міллер повинен був битися з Джошуа в червні минулого року, але за місяць до бою провалив допінг-тест і був дискваліфікований.

У бою з Ентоні Джаррелл замінив Енді Руїс, який завдав британцеві першої поразки в кар'єрі і відібрав у нього три чемпіонські пояси.

У грудні Джошуа взяв реванш у Руїса, здобувши впевнену перемогу за очками.

Раніше, Вайт назвав слабке місце Джошуа.

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