Джерело - Boxingnews24.com.
Американський суперважковаговик Джарелл Міллер зміг би перемогти Ентоні Джошуа в очному бою.
Про це заявив сам боксер.
"Я б просто упакував Джошуа. Я відлупцював би його так сильно, що він в мою сторону перестав би дивитися. Мало хто в курсі, але Енді Руїс попросив мене спарингувати з ним.
Руїс - низький і пухкий, але у нього швидкі руки, він бойовий хлопець. Якби Джошуа бився зі мною, то я б побив його ще сильніше, ніж Руїс", - зазначив Міллер.
Міллер повинен був битися з Джошуа в червні минулого року, але за місяць до бою провалив допінг-тест і був дискваліфікований.
У бою з Ентоні Джаррелл замінив Енді Руїс, який завдав британцеві першої поразки в кар'єрі і відібрав у нього три чемпіонські пояси.
У грудні Джошуа взяв реванш у Руїса, здобувши впевнену перемогу за очками.
Раніше, Вайт назвав слабке місце Джошуа.
Нагадаємо, Белью назвав боксерів, які поб'ють Усика.