Ветеран боксу впевнений, що завдяки своїм габаритам здобув би перемогу

Джерело - talkSport.

42-річний колишній чемпіон світу в середній вазі Карл Фроч зміг би перемогти Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).

Про це заявив сам ветеран боксу.

"Якби я боксував проти Канело, то не думаю, що він би зміг мене нокаутувати. Я міг би перебоксувати його, тому що я занадто великий для нього. Я вважаю, що зростання і розмах - це велика перевага", - сказав Фроч.

Зростання Фроча - 185 см, розмах рук - 191 см. У Сауля Альвареса ці показники - 173 і 179 см відповідно. Карл Фроч завершив кар'єру 31 травня 2014 року в якості чемпіона WBA і IBF в середній вазі.

Раніше, Альварес назвав приблизну дату повернення на ринг.

Нагадаємо, Головкін не бажає у вересні битися з Альваресом.