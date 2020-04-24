Казахстанець спершу хоче провести обов'язковий захист

Команда казахстанського боксера Геннадія Головкіна не погоджується на осінній бій з Саулом Альваресом.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Представники Головкіна вже повідомили Джону Скіппера з DAZN, що, незважаючи на перерву в боксі, викликаний пандемією коронавірусу, вони не мають наміру відмовлятися від поєдинку з Шереметою для обов'язкового захисту пояса IBF в середній вазі і лише потім подумають про поєдинок з Канело.

Нагадаємо, Дерев'янченко хоче бій з Альваресом або реванш з Головкіним.