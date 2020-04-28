Росіянин прокоментував сенсаційне повернення легендарного боксера

Джерело - ТАСС.

Легендарний Майк Тайсон у благодійних боях з 4 раундів зможе зібрати потрібні кошти.

Про це заявив ексчемпіон світу в хевівейті Микола Валуєв.

"Звичайно, я давно бачив його останні бої, і зараз це буде відрізнятися від того, що було раніше, але все реально. Але ж справа не в цьому, Тайсон чітко вказав мету повернення на ринг, і я впевнений - він ці кошти точно збере. З поваги до "Залізному Майка" зал буде повний, я впевнений", - зазначив Валуєв.

Останній раз американець виходив на ринг ще у червні 2005 року, коли його зупинив Кевін Макбрайд.

Раніше, Тайсон вирішив повернутися на ринг.

Нагадаємо, Тайсон заявляв, що Джошуа є ковтком свіжого повітря у суперважкій вазі.