Дерев'янченко в травні міг провести бій з Альваресом

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко хотів би зустрітися в поєдинку з мексиканцем Саулем Альваресом.

Про це українець нещодавно розповів.

"До карантину у мене планувався бій в травні, домовлялися з Канело, але не домовилися. У будь-якому випадку, я повинен був боксувати в травні. Це ми вже другий раз домовлялися з Канело", - сказав Дерев'янченко.

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"Перший раз, коли я був обов'язковим претендентом на пояс IBF, який був на той момент у нього, а зараз просто за домовленістю. З Канельо хотілося б боксувати, звичайно. З фінансової точки зору - це одне, а й для того, щоб рости. Це був би мегафайт, адже він мегабоксер", - підсумував українець.