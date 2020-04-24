Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 KO) більше не повернеться у бокс.

Про це розповів Мурат Гассієв (26-1, 19 КО).

"Я думаю, що Кличко не повернеться, тому що він вікової, і після такого періоду йому буде важко втягуватися в форму.

Хоча я бачу, що він завжди в ідеальній формі, постійно тренується вдома, дуже добре виглядає. Але мені здається, що вже все, він закінчив", - відзначив Гассієв.