Федір Черкашин прокоментував українські промоутерські компанії

Український середньоваговик Федір Черкашин (16-0, 11 КО) вказав на труднощі під час переходу у професіонали.

Про це розповів сам боксер.

"Чи були якісь конкретні пропозиції від українських компаній: K2 Promotions, Sparta Boxing Promotions? Я ходив до Федерації Боксу України, до Аліни Шатерніковою. Ми з нею шукали якісь ходи, щоб розв'язати цю проблему. Вона мені дуже допомагала. Вона пов'язувалася з Філіпом Фондю, писала йому електронні листи, дзвонила, але з цього нічого не вийшло.

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Я бачу проблеми K2 в тому, що вони не інвестують в молодь, не займаються ними. Що стосується Sparta Boxing Promotions, ми дуже часто спарингували, але на той момент у них не було таких умов, які зацікавили мене", - розповів Черкашин.

Раніше, Черкашин розповів про хейт у Польщі.