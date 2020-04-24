 Черкашин: З дитинства виступаю під прапором України, буду триматися свого | Бокс | Champion.com.ua
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Черкашин: З дитинства виступаю під прапором України, буду триматися свого

Сьогодні 12:48 1554 0
Федір Черкашин прокоментував свою польську кар'єру
Черкашин: З дитинства виступаю під прапором України, буду триматися свого
#Черкашин

Джерело - ua.tribuna.com.

Український середньоваговик Федір Черкашин (16-0, 11 КО) попри кар'єру у Польщі не збирається відмовлятися від українського громадянства.

Про це розповів сам боксер.

"Як поляки відреагували на підписання контракту з українцем? Зараз вже нормально. А коли виставили на польський сайт, що українець підписав з ними контракт, там такий хейт почався. Вони були проти, адже хотіли, щоб інвестували в поляків і власну молодь. Зараз у мене вже велика польська підтримка. Впізнають у Польщі набагато частіше, ніж в Україні.

Це від того, що бої транслюються на головному польському каналі, мову я знаю, у мене польське коріння. Але я ні в якому разі не перефарбуюсь. Я не кажу, що я поляк. Ні. Я їм кажу, що з дитинства я виступаю під прапором України, у мене батьки українці, всі друзі. Я не можу отримати польське громадянство і піднімати польський прапор. Ні.

Я дуже гордий, що маю відношення до Польщі, вони дають мені шанс розвиватися, полюбили, але буду триматися свого, як свого часу трималися свого брати Клички в Німеччині", - розповів Черкашин.

Нагадаємо, Черкашин достроково переміг фіна Еклунда.

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