Джерело - ua.tribuna.com.
Український середньоваговик Федір Черкашин (16-0, 11 КО) вказав на відношення уболівальників у Польщі.
Про це розповів сам боксер.
"Я їм чітко дав зрозуміти, що тримаюся української сторони, це мої люди, мій народ. Головне, що поляки спочатку цього не розуміли, але зараз пишуть: Молодець, що тримаєшся свого.
Важливо: Черкашин: З дитинства виступаю під прапором України, буду триматися свого
Звичайно, іноді пишуть Хейт: "О, бандера, до побачення!" Але вже є люди, які мене знають і загризають таких в коментарях. Це приємно. Одна сторона підтримує. Сподіваюся, і в Україні мене почнуть розуміти люди", - розповів Черкашин.
Нагадаємо, Черкашин достроково переміг фіна Еклунда.