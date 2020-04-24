Федір Черкашин прокоментував відношення до нього зі сторони уболівальників

Український середньоваговик Федір Черкашин (16-0, 11 КО) вказав на відношення уболівальників у Польщі.

Про це розповів сам боксер.

"Я їм чітко дав зрозуміти, що тримаюся української сторони, це мої люди, мій народ. Головне, що поляки спочатку цього не розуміли, але зараз пишуть: Молодець, що тримаєшся свого.

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Звичайно, іноді пишуть Хейт: "О, бандера, до побачення!" Але вже є люди, які мене знають і загризають таких в коментарях. Це приємно. Одна сторона підтримує. Сподіваюся, і в Україні мене почнуть розуміти люди", - розповів Черкашин.

Нагадаємо, Черкашин достроково переміг фіна Еклунда.