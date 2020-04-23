 Сіренко анонсував свій наступний бій | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Маскаєв: Кличко був ніхто. У мене він з кутка в куток літав
Сьогодні 15:10 2489
Андронов назвав ім’я тренера, який міг би очолити Динамо
Сьогодні 13:17 1733 1
Магучіх: США і Німеччина пропонували змінити громадянство
Сьогодні 11:47 1763 1
Шевченко: Перехід у Мілан вплинув на мою реалізацію
Сьогодні 11:17 928
Поворознюк: У лізі є клуби, які живуть на контрабанді
Сьогодні 10:32 1875
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Сьогодні 10:29 811 1
Брестське Динамо оштрафує Хачеріді на половину місячної зарплати
Вчора 22:45 559
Чемпіонка світу не може повернутися до України
Вчора 16:40 1725 2
УХЛ v WWFC. 23 квітня відбудеться черговий онлайн батл без ключок
Вчора 16:01 705
Усик: Я готовий боксувати з Джошуа навіть зараз
Вчора 15:44 757
Блоги
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:23 243
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:44 1677
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:19 1339 6
Колишні гравець Шахтаря перегнав карт
Колишні гравець Шахтаря перегнав карт Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:43 372
Найсильніша людина світу! Василь Вірастюк святкує день народження!
Найсильніша людина світу! Василь Вірастюк святкує день народження! Valeriy Ruchka
Вчора 18:49 1026
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін Valeriy Ruchka
21.04.2020 19:11 614
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського Андрій Твердохліб
21.04.2020 14:24 2140
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
21.04.2020 14:15 5955 1
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
21.04.2020 11:56 671
Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ
Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ Valeriy Ruchka
21.04.2020 10:18 610
Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо
Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо Valeriy Ruchka
20.04.2020 18:47 543
31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією
31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією Valeriy Ruchka
20.04.2020 18:34 1896
Золота колекція. Віталій Кличко – Майк Еклі: нокаут за 20 секунд
Золота колекція. Віталій Кличко – Майк Еклі: нокаут за 20 секунд Valeriy Ruchka
20.04.2020 12:31 10199
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії Андрій Твердохліб
19.04.2020 19:30 6064 2
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію"
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію" Valeriy Ruchka
19.04.2020 13:30 530 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Футбол Ліверпуль веде переговори щодо переходу колишньої зірки Шахтаря 162
17:40 Футбол УЄФА готовий схвалити скорочені формати ліг 624
17:24 Футбол Зірковий футболіст показаво відмовився давати гроші на боротьбу з COVID-19 315
17:10 Футбол У Німеччині оприлюднили сенсаційний план відновлення футбольного сезону 399
16:55 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 26 400
16:55 Футбол Маліновський: Мені подобається АПЛ 537
16:39 Футбол Рафаїлов - про президента Інгульця: Завжди вважав свиней розумними тваринами 888
16:25 Бокс Альварес: ​​Ломаченко заслуговує на повагу, він дуже талановитий 730
16:10 Футбол УЄФА визначився з розподілом єврокубкових місць у лігах 933
15:55 Бокс Сіренко анонсував свій наступний бій 703
15:44 Біатлон Підручний: З кожним сезоном мотивації стає все менше 1030
15:30 Бокс Лопес вказав на психологічну перевагу над Ломаченком 1148
15:15 Футбол ПСЖ знайшов заміну Кавані у Реалі 934
15:10 Бокс Маскаєв: Кличко був ніхто. У мене він з кутка в куток літав 2489
14:56 Футбол Бойко: Хочеться аби ця збірна України виграла чемпіонат Європи 836
14:44 Футбол Ковалець назвав перспективи Супряги 1468
14:30 Бокс Бетербієв вирішив змінити громадянство 1459
14:23 Блог Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка 245
14:16 Футбол У Ла-Лізі не розраховують на матчі з глядачами до кінця року 786
13:58 Футбол Почеттіно зацікавлений роботою у Ньюкаслі 1032
13:49 Фігурне катання Старт сезону у фігурному катанні заплановано на вересень 1203
13:44 Блог Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру 1691
13:30 Футбол У Росії відреагували на скандальне порівняння від Селюка 2433
13:17 Футбол Андронов назвав ім’я тренера, який міг би очолити Динамо 1733 1
12:51 Футбол ПСЖ планує продовжити контракт з Мбаппе 1310

Сіренко анонсував свій наступний бій

Сьогодні 15:55 703 0
Владислав Сіренко прокоментував свій наступний бій
Сіренко анонсував свій наступний бій
#Сіренко

Джерело - xsport.ua.

Бій українського суперважковаговика Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) з Джонні Мюллером (21-9-2, 14 КО) відбудеться одразу після карантину.

Про це розповів сам український боксер.

"Залишалося два тижні до бою з Мюллером. Я пройшов чудовий табір, зробив дуже багато якісних раундів спарингів. Тому було дуже прикро (через перенесення), адже я розумію, що мені доведеться пройти через все це ще раз.

Актуально: Сіренко: Я нічим не гірший за Усика

Уже, напевно, влітку, коли у нас буде бій. Швидше за все, він у нас буде, тому що всі контракти підписані, ми готові: він хоче зі мною побитися, я хочу побитися з ним. Тому, як тільки закінчиться карантин і буде можливість провести цей бій, то ми зустрінемось", - розповів Сіренко.

Раніше, Сіренко назвав свою ціль у боксі.

Коментарі ()