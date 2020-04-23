Владислав Сіренко прокоментував свій наступний бій

Бій українського суперважковаговика Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) з Джонні Мюллером (21-9-2, 14 КО) відбудеться одразу після карантину.

Про це розповів сам український боксер.

"Залишалося два тижні до бою з Мюллером. Я пройшов чудовий табір, зробив дуже багато якісних раундів спарингів. Тому було дуже прикро (через перенесення), адже я розумію, що мені доведеться пройти через все це ще раз.

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Уже, напевно, влітку, коли у нас буде бій. Швидше за все, він у нас буде, тому що всі контракти підписані, ми готові: він хоче зі мною побитися, я хочу побитися з ним. Тому, як тільки закінчиться карантин і буде можливість провести цей бій, то ми зустрінемось", - розповів Сіренко.

Раніше, Сіренко назвав свою ціль у боксі.