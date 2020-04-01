Сіренко: Я нічим не гірший за Усика

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (13-0, 13 КО) готовий боксувати за найкращими боксерами світу.

Про це розповів сам боксер.

"Ви спарингували з Повєткіним, Хантером, Усиком, Стіверном, Джо Джойсом. Як почувалися на їх фоні? Для мене був величезний досвід побувати з ними поруч, подивитися, як вони тренуються. Це давало впевненість в собі, тому що я бачив, що тренуюся так само. Тобто, я нічим не гірший. Роблю все так само, а може десь навіть і краще", - розповів Сіренко.