Гассієв порівняв удари Усика та Лебедєва

Удар у Дениса Лебедєва сильніший ніж у Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Мурат Гассієв (26-1, 19 КО).

Актуально: Гассієв: Ми з Усиком не спілкуємось

"Якщо порівнювати Дениса Лебедєва і Усика, то у Дениса удар сильніше. Це за моїми особистими відчуттями. Якщо говорити про те, у кого з моїх суперників були найважчі удари, то назву Юніера Дортікоса і Дениса Лебедєва. Від них було дуже неприємно пропускати. Решта теж били не слабо, але ось ці двоє виділялися", - відзначив Гассієв.