Гассієв: Ми з Усиком не спілкуємось

Дебютант суперважкої ваги Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) не спілкується з українцем Олександром Усиком (17-0, 12 KO), котрому програв у фіналі Суперсерії.

Про це заявив росіянин.

"Чи ще не набридло відповідати на питання про Усика? Спочатку це було для мене дивно. Чому вони ставлять одне і те ж питання? Але це робота і людям цікаво. Звичайно, я б хотів реванш. Хтось каже, що реванш не має сенсу, але нехай це буде не реванш, а бій Гассієв - Усик II, наприклад. Якщо він буде цікавий і актуальний - звичайно, із задоволенням проведу бій.

Ми з ним поспілкувалися тільки після прес-конференції після бою. Я його після цього навіть не бачив. Ми з Усиком після цього не перетиналися і не стикалися", - сказав Гассієв.