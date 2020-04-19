Лопес: Збираюся знести Ломаченку голову

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) збирається знищити володаря поясів WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це заявив сам американець.

"У певному сенсі у нас з Ломаченком одна мета. Він намагається стати абсолютним чемпіоном, тому що ніколи цього не робив. Він намагається додати досягнень до свого резюме. Не можу сказати, що захоплююся цим. Він точно увійде до Залу слави, але він хоче закінчити кар'єру помпезно.

Він жадає завоювати останній пояс, а я на грані того, щоб робити великі речі. Я спробую увійти в історію, ставши абсолютним чемпіоном у 22 роки. Я збираюся знести йому голову.

Скільки раундів протримається Ломаченко? На цей час можу сказати, що бій не затягнеться більше, ніж на 8 раундів", - сказав Лопес.