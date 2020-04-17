Ломаченко не вірить у бій з Девісом

Промоутери можуть завадити Джервонті Девісу вийти на ринг проти Василя Ломаченка.

Про це розповів сам український боксер.

"Зараз я не думаю, що бій відбудеться. Можливо, він сам хоче поєдинку, але його промоутери не дозволять. Втім, і без Девіса наша вага зараз дуже цікава.

З'являється багато перспективних хлопців, і сильні не тільки чемпіони, а й ті, хто нижче в рейтингах. Думаю, у нас складний дивізіон", - розповів Ломаченко.