Ломаченко не вірить у бій з Девісом

Джерело - sport.ua.
Промоутери можуть завадити Джервонті Девісу вийти на ринг проти Василя Ломаченка.
Про це розповів сам український боксер.
"Зараз я не думаю, що бій відбудеться. Можливо, він сам хоче поєдинку, але його промоутери не дозволять. Втім, і без Девіса наша вага зараз дуже цікава.
З'являється багато перспективних хлопців, і сильні не тільки чемпіони, а й ті, хто нижче в рейтингах. Думаю, у нас складний дивізіон", - розповів Ломаченко.
Раніше, Хейні заявляв, що Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона.
Нагадаємо, Ломаченко висміяв заяву Хейні.