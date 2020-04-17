Бетербієв: Гассієв поб'є Усика

Російський боксер Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) здатний взяти реванш в Олександра Усика (17-0, 13 КО) за поразку дворічної давнини у фіналі Суперсерії.

Про це заявив чемпіон WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв.

"Без жодної лестощів я можу сказати, що у Мурата є потенціал. Він перспективний боксер. Я думаю, що в суперважкій вазі Гассієв зробить свою справу, тобто стане чемпіоном світу в цьому дивізіоні.

У Гассієва є все необхідне. Він молодий і міцний хлопець. Він подивиться на свої помилки, щось виправить, щось підлікує. Я вважаю, що якщо він поб'ється з Усиком в стовідсотковій формі, то результат буде іншим", - зазначив Бетербієв.