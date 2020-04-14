Чемпіона світу Бетербієва оштрафували за порушення карантину

Росіянина оштрафували у Канаді

Чинний чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF росіянин Артур Бетербієв у Канаді оштрафований за порушення режиму карантину.

Про це заявив сам боксер.

"У нас почався другий місяць карантину. У перший тиждень у місцевих людей була невелика паніка, але зараз все адаптувалися. Наприклад, дотримуються відстань в два метри один від одного. Зі мною і моїм другом трапився неприємний і водночас смішний випадок. Ми в період карантину виїхали на природу в передмістя, що знаходиться за сто кілометрів від Монреаля, і нас зупинили поліцейські. У нас запитали, звідки ми, і нагадали, що залишати свій населений пункт ми не маємо права. Так, спочатку ми спробували сказати, що не знали про це правило. Я спробував сказати, що не знаю французьку мову, але вони нам все одно виписали по тисячі доларів штрафу. Але найголовніше - супроводили нас до в'їзду в Монреаль. Цей інцидент трапився кілька днів тому", - сказав Бетербієв.

Раніше, Бетербієв назвав умову реваншу з Гвоздиком.

Нагадаємо, Лопес знову образив Ломаченка.