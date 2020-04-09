Бетербієв назвав умову реваншу з Гвоздиком

Чемпіон світу WBA та WBC у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв надасть Олександру Гвоздику право на реванш, якщо українець знову здобуде титул.

Про це розповів сам боксер.

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"Зазвичай реваншу вимагають, коли людина від шаленого удару впала, або роздільне рішення суддів. А так... Якщо в майбутньому доведеться з ним зустрітися, то жодних проблем. Для мене це теж буде цікаво. Хоча я з ним боксував двічі. У любителях я його перемагав і в професіоналах. Зараз в реванші сенсу немає, але раптом він стане чемпіоном світу, у нього буде пояс. Тоді буду радий з ним побоксувати ще раз", - сказав Бетербієв.