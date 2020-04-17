Боксери Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) можуть зустрітися у вересні або жовтні.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"Ми планували влаштувати бій Ломаченко - Лопес в кінці травня. Але почалася ця ситуація з коронавірусом. Сподіваюся, ми проведемо бій у вересні або жовтні.

Найгірше, що може статися - Ломаченко буде на голову сильніше і переможе. Найкраще, що може трапитися: Лопес розтрощить Ломаченка і стане одним з найгучніших імен в спорті. Якщо не найгучнішим", - сказав Арум.