 Хейні: Програти мені гірше, ніж Ломаченку | Бокс | Champion.com.ua
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Хейні: Програти мені гірше, ніж Ломаченку

Сьогодні 12:57 768 0
Битися з Хейні є великим ризиком
Хейні: Програти мені гірше, ніж Ломаченку
#Хейні, #Ломаченко

Джерело - boxingnews24.

Не так багато людей чекає від Теофімо Лопеса перемоги над українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні.

"Вони знають, хто я такий. Вони знають, що є бої набагато легше, ніж зі мною. Вони знають, що це великий ризик. Якщо ти б'єшся з тим ж Ломаченком і програєш, - це не буде провалом. Вони знають, що програти мені набагато гірше. Якщо вони програють Ломаченку, вони можуть повернутися на трон, як Канело після Мейвезера.

Не так багато людей чекає від Лопеса перемоги над Ломаченком. Я скажу, це може статися, тому що це бокс і тут може статися все що завгодно. Але якщо він програє - це не так вже й погано", - заявив Хейні.

Раніше, Хейні заявляв, що Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, Ломаченко висміяв заяву Хейні.

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