Американський боксер Девін Хейні (24-0, 15 КО) поки не заслужив великих грошей.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я не кажу про те, що він не дотягує рівнем. Вважаю, він дуже навіть талановитий проспект. Але у нього поки що ще немає тієї фан-бази, яка є у всіх інших. Розумієте про що я? Знаю, що Едді Гірн платить йому великі гроші. Але це поки що робота на перспективу. Він поки їх не заслужив. Розумієте про що я? Це робота в збиток. У США він набагато менш розкручений, якщо порівнювати з Гарсією чи Девісом", - заявив Арум.