Боб Арум не надто зацікавлений в організації бою між українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і американським талантом Девіном Хейні (24-0, 15 КО).

Про це заявив промоутер.

"Не можу сказати, що цей варіант є безперспективним, але він явно не пріоритетний. Для переможця об'єднавчого поєдинку Ломаченко - Лопес є куди більш цікаві суперники. Наприклад, Джервонта Девіса в будь-якій вазі.

А ще куди цікавіший варіант з тим мексиканським хлопчиною Оскара Де Ла Хойя. Так, я про Раяна Гарсію. Адже навіть його знають куди більше, ніж Хейні. Тож Девін точно не пріоритетний вибір", - заявив Арум.