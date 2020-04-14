Промоутер Усика назвав нову дату бою з Чісорою

33-річний український боксер Олександр Усик може у липні 2020 року провести бій з Дереком Чісорою.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Бій з Чісорою перенесений. Ми маємо відкриту дату. 23 травня поєдинок не може відбутися з об'єктивних причин.

Він повинен відбутися у першу доступну дату. На наш погляд, ми думаємо, що в липні з'явиться така можливість. Тому ми тримаємо саме цю дату в голові", - зазначив Красюк.