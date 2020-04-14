Усик може провести бій у Києві на Олімпійському

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K2 Promotions Ukraine рассматривает вариант проведения боя Усика на «Олимпийском» 👏 . @alex.krassyuk , генеральный директор промоутерской компании @k2promotionsukraine , в прямом эфире Instagram @ukraineboxing рассказал о планах организации боя Александра Усика (17-0, 13 КО) в Киеве на @olympic.nsc 💪 . «Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на «Олимпийском». Для того, чтобы продать арену, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске (шучу). Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник». . #бокс2020 #украинскийбокс #красюк #усик #лакипанчнет #boxing2020 #ukrainianboxing #krassyuk #usyk #luckypunchnet