Чемпіон світу за версією WBA Super в напівважкій вазі росіянин Дмитро Бівол (17-0, 11 КО) ставиться з повагою до українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це заявив росіянин.

"Я до нього [Усика] ставлюся з повагою. Я взагалі до всіх спортсменів намагаюся ставитися з повагою. Адже ти розумієш, яку працю люди виконують.

Олександр і веселий, і розумний хлопець, він викликає тільки позитивні емоції", - заявив Бівол.