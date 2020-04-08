Непереможний американський боксер Раян Гарсія (20-0, 17 КО) готовий до бою з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Він завжди думає в рингу. Ломаченко прораховує наперед свої комбінації і руху. Він взяв у Віллі Пепа і Шугара Рея Робінсона їх фішку – роботу ніг. А ще взяв у Джо Луїса його манеру боксувати плавно і гнучко. У нього є талант, тому все це він підняв на належний рівень.

Вам його не побити, якщо ви безталанний, і якщо у вас немає плану на бій з ним. А я знаю, як побити Ломаченко. Саме тому він і намагається уникати в рингу таких бійців, як я. І ви знаєте, про що я говорю.

Він не настільки талановитий, щоб скинути з себе такого настирного та здорового боксера, як я. Ні, не настільки він талановитий. Точно вам кажу!", - розповів Гарсія.