Лопес: Я сміюсь над Ломаченком

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) готовий побити володаря титулів WBC, WBA та WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я передбачаю, що наш поєдинок відбудеться восени цього року. Зміниться тільки пора року. Бокс повернеться, і ми зробимо цей бій. Ми поб'ємося, просто буде інша дата. Сталося те, що сталося.

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У Ломаченко є гординя і его. Він самовпевнений тип, я сміюся над ним. Це і робить наш поєдинок таким захоплюючим. Я можу сказати, що буду насолоджуватися, коли відправлю його в нокаут. Я не буду погано себе почувати після цього.

Для мене це ситуація, коли ти повинен або вбити, або бути вбитим. Ми з Ломаченком влаштуємо битву. Давайте подивимося, хто в підсумку буде чемпіоном. Я радий, що він спробує затягнути мене в глибокі води. Вже були люди, які намагалися це зробити. Якщо це його стратегія, то відмінно. Я знаю, як плавати в глибоких водах", - сказав Лопес.