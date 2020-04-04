Атлас: Ломаченко стає повільним

Через вік український чемпіон WBC, WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко стає повільнішим.

Про це розповів американський експерт і тренер Олександра Гвоздика (17-1, 14 КО) Тедді Атлас.

"Ломаченко стає повільніше. Я люблю його. Але думаю, що останнім часом це почало проявлятися. Він мені подобається. Я поставив його в ТОП-10 після дебютного поєдинку. Хоча на мене тоді дивилися, як на божевільного. Але я вірю в те, у що я вірю.

Поки це не проявляється дуже сильно, але трохи вже помітно. З успіхом, якого він досяг, після 400 поєдинків в любителях, він був на високому рівні дуже довго. Він змусив своє тіло пройти через багато. Так, він все ще домінує в своїх поєдинках. Але годинник цокає. Час йде вперед, воно не зупиняється ні для кого. Ти ж не робот", - розповів Атлас.