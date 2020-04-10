Ексчемпіон світу Володимир Кличко перебуває у прекрасній формі та може в будь-який момент повернутися у бокс.

Про це розповів глава WBC Маурісіо Сулейман.

"Кличко завершив кар'єру пару років назад, але він все одно продовжує перебувати в чудовій фізичній формі. Я впевнений, що Володимир може повернутися в бокс.

Але йому краще продовжувати розвивати своє життя поза рингом, оскільки в ній він теж дуже успішний. У боксерів велике засіб, їм не так легко забути свою спортивну кар'єру. Рішення має прийняти Володимир, а не хтось інший. Але що б не трапилося, ім'я Кличко вже вписано золотими літерами в історію боксу ", - заявив Сулейман.