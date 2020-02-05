Сіренко проведе бій проти екс-суперника Усика

Бій з Мюллером відбудеться 28 березня

28 березня в німецькому Карлсруе свій наступний бій проведе український важковаговик Владислав Сіренко.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Суперником 24-річного українця буде південноафриканець Джонні Мюллер. На кону бою буде стояти вакантний титул WBC Asia в суперважкій вазі.

Для Мюллера це вже не перший досвід боїв проти українських боксерів. 29 серпня 2015 року в Києві він проводив бій проти Олександра Усика і був нокаутований в третьому раунді.

У своєму попередньому бою Сіренко 11 жовтня 2019 року в першому раунді нокаутував Айвана Ді Берардіно.