Кличка можуть включити до Міжнародної зали боксерської слави

Серед кандидатів по-справжньому зіркові боксери

Володимир Кличко увійшов число кандидатів на включення до Міжнародної зали боксерської слави в 2021-му році.

Про це повідомляє ESPN.

У цей раз серед кандидатів по-справжньому зіркові боксери.

Так, компанію українцеві в голосуванні складуть один з кращих боксерів в історії, чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, Мігель Котто, який вигравав пояси в чотирьох дивізіонах, а також колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Ворд.

Переможець голосування буде оголошено в грудні.

Раніше, брати Клички визнані найкращими суперваговиками 21 сторіччя за версією авторитетного видання.