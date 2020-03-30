Кличка можуть включити до Міжнародної зали боксерської слави

Джерело - klitschko-brothers.com.
Володимир Кличко увійшов число кандидатів на включення до Міжнародної зали боксерської слави в 2021-му році.
Про це повідомляє ESPN.
У цей раз серед кандидатів по-справжньому зіркові боксери.
Так, компанію українцеві в голосуванні складуть один з кращих боксерів в історії, чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, Мігель Котто, який вигравав пояси в чотирьох дивізіонах, а також колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Ворд.
Переможець голосування буде оголошено в грудні.
Раніше, брати Клички визнані найкращими суперваговиками 21 сторіччя за версією авторитетного видання.